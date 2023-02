Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia Biagio Di Maro: ecco perché

A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai. Stando alle ultime indiscrezioni pare che durante l’ultima registrazione del programma più amato di sempre sia successo di tutto e di più. Nel dettaglio, sta facendo molto scalpore la notizia secondo la quale Maria De Filippi avrebbe invitato il cavaliere Biagio Di Maro a lasciare la trasmissione.

Maria De Filippi ha cacciato Biagio Di Maro da Uomini e Donne. Nel corso delle ultime ore la notizia è stata ripresa dai principali giornali di cronaca rosa ed ha creato un certo scalpore. Nel dettaglio, la padrona di casa si è trovata in accordo con un pensiero sul cavaliere condiviso dall’opinionista Gianni Sperti. Ma andiamo con ordine e scopriamo cosa è successo nel dettaglio.

Nella giornata di ieri, venerdì 3 febbraio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando a quanto emerso, la trasmissione è iniziata con il confronto tra Biagio e Carla.

Inutile dire che sul cavaliere sono volate pesanti accuse. Tra le tante frasi dette, non sono passate inosservate le parole di Gianni Sperti. L’opinionista ha infatti ribadito la sua idea, ovvero che Biagio Di Maro cerca nel programma solo avventure e non una vera e propria storia d’amore.

Maria De Filippi ha dichiarato di essere d’accordo con le parole dell’opinionista. In seguito Carla ha cercato in qualche modo di difendere il cavaliere, affermando che il suo comportamento è dato forse dal fatto che Biagio non riesce a superare la morte della moglie. Proprio in questo momento prende parola Tina Cipollari la quale ha insinuato che la moglie di Biagio avrà subìto molti tradimenti.

In seguito al pensiero condiviso dall’opinionista, Biagio Di Maro esce dallo studio per poi rientrare. É proprio in questo momento che la padrona di casa fa capire al cavaliere che forse è il caso che lasci per sempre il programma, dal momento che non vuole essere complice dei suoi comportamenti.