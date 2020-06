Uomini e Donne, alcune curiosità su Veronica Ursida La dama di Uomini e Donne, Veronica Ursida, ha una vita, fuori dal programma, ricca di impegni e curiosità

Veronica Ursida, partecipante del trono Over di Uomini e Donne, ha conquistato da subito l’attenzione di tutti i cavalieri. Ecco alcune curiosità sulla dama. Nasce il 16 agosto 1983, ha un figlio di 12 anni avuto da una precedente relazione. Veronica ha la passione per il viaggio e visita molti paesi in compagnia del figlio.

La donna è molto legata alle sue origini e alla sua famiglia, in particolare al padre che stima molto. Sin da giovane ha seguito molti corsi per intraprendere il suo sogno, che ad oggi è il suo lavoro, quello della event & wedding planner.

Ma la bella Veronica Ursida non si cimenta solo in questo, è anche la conduttrice del Centro Meteo Italiano.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, è ancora in cerca della sua anima gemella pur essendo rimasta in buoni rapporti con il padre di suo figlio.

Fino a poco tempo fa stava frequentando un altro uomo ma poi la loro relazione è giunta al capo linea e Veronica ha deciso di fare i provini per Uomini e Donne. Ha dichiarato infatti di essere pronta a rimettersi in gioco e di voler trovare al più presto l’uomo adatto a lei: “Mi auguro di riuscire a mostrare il mio sorriso e la mia spensieratezza.

Ma dama aggiunge: “Ho bisogno di sentirmi serena, di essere abbracciata quando le cose non vanno, di sentirmi protetta. Io sono una romantica, per questo nel 2020 spero di incontrare l’amore della mia vita. Me lo auguro vivamente perché è un mio grande desiderio.

E conclude con: “Ovviamente spero di trovare una persona che sia in grado di dare serenità e di amare anche mio figlio”. Ad oggi sta partecipando al programma per trovare finalmente la sua metà e la sua presenza sembra essere molto gradita ai cavalieri che fanno parte del programma.