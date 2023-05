Uomini e Donne, Alessandra Somensi rivela cosa è successo dopo l’addio a Luca Daffrè: le sue parole

Dopo qualche settimana dall’addio a Luca Daffrè, Alessandra Somensi è tornata a parlare della fine della storia con l’ex tronista di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice ha deciso di rompere il silenzio rivelando alcuni retroscena riguardo la sua breve relazione con Luca Daffrè. Oltre a ciò, Alessandra ha poi svelato in che rapporti è oggi con l’ex tronista. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Alessandra Somensi è tornata a parlare del suo rapporto con Luca Daffrè. Nel dettaglio, l’ex corteggiatrice ha rivelato alcuni retroscena riguardo la sua relazione lampo con l’ex tronista, facendo molto chiacchierare i principali giornali di gossip.

In seguito ad un’intervista rilasciata a ‘Tvper tutti.it’ Alessandra ha rivelato come si sente dopo quanto successo con l’ex tronista:

Ad oggi ti dico bene, ho metabolizzato il “palo” che ho preso e sto cercando di ritrovare la Ale di un mese fa. Avendo avuto poche relazioni, anche se per un breve periodo mi ero affezionata. Credo che comunque nulla accada per caso, quindi cerco di trovare il “bello” anche in questo.

In seguito, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato se dopo la fine della storia con Luca Daffrè ha avuto la possibilità di sentire l’ex tronista. Queste sono state le sue parole a riguardo:

No, non ho più avuto modo di sentirlo. Mi sarebbe piaciuto avere un confronto soprattutto dopo che ho visto che lui ha creduto alle “segnalazioni” e non ha chiesto prima a me ma si è rivolto al web mettendomi in cattiva luce.

Ma non è finita qui. L’intervista di Alessandra Somensi a ‘Tvpertutti.it’ è poi proseguita con alcune rivelazione che l’ex corteggiatrice ha fatto in merito alla possibilità di salire sul trono. Quesa è stata la sua risposta: