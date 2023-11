Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza commenta il trono di Ida Platano: le sue parole

In questi giorni sta facendo molto chiacchierare il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne nelle vesti di tronista. La notizia ha fatto molto scalpore e ha lasciato di stucco tutti i presenti in studio, soprattutto gli storici opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Come avrà preso Alessandro Vicinanza la scelta di Ida di diventare la nuova tronista? Scopriamolo insieme.

Alessandro Vicinanza ha commentato il nuovo percorso che Ida Platano ha intrapreso a Uomini e Donne, oltre che rivelare il motivo per cui la storia d’amore con la nuova tronista è giunta al capolinea. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Il nostro rapporto è andato in crisi perché ho capito che non ero più corrisposto. Cosa mi sento di dirle? Voglio dire solo ‘in bocca al lupo’. Non andrò a corteggiarla e non cercherò di riprendermela. Lei non merita che io lo faccia. Sono un suo ex fidanzato ed è così che voglio essere ricordato.

Ma non è finita qui. Alessandro Vicinanza si è mostrato dispiaciuto del fatto che Ida non abbia smentito le voci del presunto tradimento. A riguardo, questo è quanto rivelato dall’ex cavaliere di Uomini e Donne:

Sono dispiaciuto per quello che non ha detto! Perché proprio lei quelle voci non le ha mai smentite, sa benissimo che non l’ho mai tradita.

In seguito Alessandro ha lanciato anche una frecciatina alla sua ex compagna. Queste sono state le sue parole:

Ha scelto di diventare un personaggio televisivo. Ai sentimenti di un uomo che l’ha amata ha anteposto la carriera.

Nel corso delle ultime ore è emerso che Alessandro sia tornato nel programma nelle vesti di cavaliere e, stando a quanto rivelato, non è tornato per corteggiare Ida.