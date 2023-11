Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza pronto a tornare nel trono Over: l’anticipazione

Nella giornata di mercoledì 22 novembre a Uomini e Donne Ida Platano è stata presentata come nuova tronista. Inutile dire che tutti i presenti nello studio sono rimasti sorpresi, soprattutto gli storici opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. La notizia del ritorno di Ida come tronista ha creato non poco scalpore, ma non è finita qui. Pare infatti che anche Alessandro Vicinanza sia pronto a tornare nel parterre maschile del programma.

Nuovo colpo di scena a Uomini e Donne. Nel corso delle ultime ore sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni stanno circolando alcune anticipazioni sul programma prodotto e condotto da Maria De Filippi che stanno facendo molto chiacchierare.

Dopo il ritorno di Ida Platano come tronista, anche Alessandro Vicinanza è pronto a tornare nel programma come protagonista del parterre maschile del trono over. Stando alle anticipazioni, anche il ritorno di Alessandro è stato del tutto inaspettato. Pare che i due, non appena si sono incontrati, si siano resi protagonisti di uno scontro acceso dove hanno ricordato alcuni episodi legati alla loro relazione.

Ma non è finita qui. Dopo l’accesa lite che ha coinvolto Ida Platano e Alessandro Vicinanza, il cavaliere ha chiesto alla padrona di casa di ballare con Roberta Di Padua, storica rivale di Ida. I fedeli telespettatori del programma sono curiosi di scoprire di più e non vedono l’ora di vedere Alessandro di nuovo nel parterre maschile.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito al ritorno di Ida Platano sul trono più famoso d’Italia. Sia Ida che Alessandro, al momento, sono rimasti in silenzio e non hanno fatto trapelare alcun dettaglio sulle loro pagine social.