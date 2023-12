Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza rivela: “Ecco il vero motivo per cui sono tornato nel programma”

In questi ultimi giorni Alessandro Vicinanza è uno dei personaggi più chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. La notizia del suo ritorno a Uomini e Donne sta occupando il centro del gossip e, in un’intervista rilasciata a ‘Uomini e Donne Magazine’, il cavaliere ha rivelato il vero motivo per cui ha deciso di tornare nel programma di Maria De Filippi.

Alessandro Vicinanza ha rilasciato un’intervista a ‘Uomini e Donne Magazine’. Qui il cavaliere, oltre a parlare della fine della storia d’amore con Ida Platano, ha svelato il motivo per cui ha deciso di rimettersi in giorno. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Ho ripreso la vita da scapolo “d’oro”. Sono tornato a fare tanto sport, avevo perso un po’ ritmo: per esempio sono tornato a fare tennis, da un annetto e mezzo non toccavo una racchetta. Non direi che esco più del solito, faccio cene e serate con i miei amici di sempre. Sono tornato a Uomini e Donne perché è emozionante!

E, continuando con la sua rivelazione, l’ex fidanzato di Ida Platano ha poi aggiunto:

È un programma che ti dà la possibilità di conoscere persone, di uscire con loro e di metterti in gioco veramente… insomma Uomini e Donne è Uomini e Donne! Poi ammetto di soffrire un po’ la solitudine. Non mi piace stare solo. verità ho una bellissima famiglia, tanti amici, faccio vita sociale, ma non avendo una compagna mi sento comunque solo…avverto questa mancanza in modo molto forte.

In seguito, Alessandro Vicinanza ha svelato quali caratteristiche dovrebbe avere la sua donna ideale: