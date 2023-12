Uomini e Donne, Ida Platano rompe il silenzio sulla fine della storia con Alessandro Vicinanza: “Ecco come sono andate davvero le cose”

In questi ultimi giorni si sta parlando molto della fine della storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza e del ritorno dell’ex dama nel programma come tronista. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda, Ida ha deciso di rompere il silenzio e di svelare la sua verità in merito alla fine della storia d’amore con Alessandro Vicinanza.

In un’intervista rilasciata a ‘Di Più Tv’, Alessandro Vicinanza ha detto la sua sulla fine della storia d’amore con Ida. A riguardo, queste sono state le parole dell’ex cavaliere:

La crisi è iniziata perché il mio amore non era corrisposto. Adesso lei ha fatto la sua scelta, continuare a diventare un personaggio televisivo. Ha anteposto la carriera in tv all’amore di un uomo. Non l’ho mai tradita, sono circolati rumor, speravo che lei li smentisse.

Come già anticipato, nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda la nuova tronista ha deciso di dire la sua sulla fine della storia con l’ex cavaliere. Nel dettaglio, Ida ha smentito ogni parola di Alessandro rivelando una verità ben diversa da quella raccontata. Queste sono state le sue parole a riguardo: