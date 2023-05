Uomini e Donne, Andrea Foriglio e la rivelazione su Roberta Di Padua: ecco cosa ha dichiarato

Qualche giorno fa è andata in onda su Canale 5 la scelta di Nicole Santinelli. La tronista ha deciso di uscire dal programma con il corteggiatore Carlo, interrompendo in questo modo il suo percorso con Andrea Foriglio. Intervistato dal portale ‘Lollo Magazine’, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha commentato la scelta di Nicole ed ha fatto anche delle rivelazioni su Roberta Di Padua. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Andrea Foriglio è tornato a parlare della scelta di Nicole Santinelli in un’intervista rilasciata a ‘Lollo Magazine’. Nel dettaglio, l’ex corteggiatore ha espresso il suo pensiero rivelando cosa non sarebbe andato durante la frequentazione con l’ex tronista. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Diciamo che ho passato dei momenti della vita migliori, però sono abituato sempre a rialzarmi in fretta, quindi farò questo anche in questo caso. Fa ancora male perché è stato qualcosa di inaspettato. Fino all’ultimo non mi aspettavo un epilogo del genere, sono sincero. Che cosa non è andato tra noi? Secondo me avere i caratteri troppi simili da alcuni punti di vista ha potuto penalizzare.

Ma non è finita qui. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha poi fatto alcune rivelazioni su Roberta Di Padua. Nel dettaglio, Andrea Foriglio ha rivelato se uscirebbe mai con la dama del parterre femminile. Queste sono state le sue parole a riguardo:

In questo momento sto metabolizzando un po’ tutto quello che è successo, tutti questi 4 mesi di percorso. Però posso dirti che una mia filosofia di vita in generale è: mai dire mai.

E, riguardo la proposta di salire sul trono a settembre, Andrea Foriglio ha dichiarato:

In questo momento non voglio pensarci, sto metabolizzando tutti e 4 i mesi e tutto quello che è successo, voglio soltanto godermi l’estate. I miei progetti futuri? A livello lavorativo ripartirò con il tour di visite e trattamenti osteopatici in tutta Italia e in qualche città europea che avevo interrotto qualche mese fa. Ho iniziato a scrivere il mio secondo libro e poi c’è l’idea di espandere il mio studio in tutta Roma e poi in tutta Italia. Progetti abbastanza ambiziosi che chiederanno del tempo.