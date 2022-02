Uomini e Donne Andrea Nicole e Ciprian rivelano alcuni retroscena in merito alla loro storia d’amore nata davanti alle telecamere. Nelle scorse settimane la coppia è tornata al centro dello studio di Maria De Filippi per chiedere scusa e per chiarire una volta per tutte ciò che era precedentemente accaduto.

Entrambi complici e innamoratissimi hanno spiegato alla conduttrice e agli opinionisti il motivo per cui hanno ‘trasgredito’ alle regole del programma. Andrea Nicole dispiaciuta ha chiesto scusa a Maria e a Gianni per il suo comportamento, ottenendo belle parole e tanta comprensione.

Da quando la coppia è fuori dal programma ha potuto coltivare il loro grande amore tanto da pensare ad un futuro matrimonio e a dei figli. La ex tronista insieme a Ciprian ha lasciato un’intervista a cuore aperto all’interno della rivista del programma ‘Uomini e Donne magazine’.

Sono tantissimi i progetti che la coppia ha in mente ma il più importante è quello di adottare uno o più bambini. Delle dichiarazioni fortissime che Ciprian ha condiviso con Andrea Nicola e con la giornalista del magazine.

Uomini e Donne, il grande desiderio di Andrea Nicole e Ciprian

La ex tronista milanese ha voluto ancora una volta ringraziare la gentilezza di Maria De Filippi e la grande comprensione che ha avuto in ogni situazione. È proprio lei infatti, ha spiegato: “Sono stata felicissima di tornare in studio e di salutare tutti come si meritavano”.

“Mai mi sarei aspettata i petali e tutto quello che è successo: è stata la conferma che affidare la mia storia ad un programma come Uomini e Donne è stata la scelta giusta” spiega Nicole.

La coppia infine ha espresso e confessato di pensare al matrimonio e alla possibilità di adottare un bambino. Dei progetti ambizioni che entrambi sono pronti a portare avanti: “Sono progetti che abbiamo e che fanno parte di ciò che desideriamo per il nostro futuro”.

“In particolare, il matrimonio credo sia un valore aggiunto alla convivenza. Non penso sia un passo fondamentale, mentre un figlio o dei figli sì, e ne vorremmo assolutamente” termina Andrea Nicole.