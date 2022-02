Uomini e Donne: tornano in studio Andrea Nicole e Ciprian. Maria De Filippi chiede scusa

Una puntata di Uomini e Donne carica di emozioni quella andata in onda oggi su Canale 5. Torna negli studi del dating show una delle coppie più chiacchierate di questa edizione. La scelta inconsueta della tronista sollevò non poche polemiche, dentro e fuori dagli studi.

Fonte studio UeD

Stiamo parlando di Andrea Nicole e Ciprian. La conduttrice Maria De Filippi, dopo aver ascoltato le parole dei neo piccioncini, i racconti della loro quotidianità e i progetti futuri, decide di scusarsi con l’ex corteggiatore.

“Vorrei farti le mie scuse. Non credevo che tu fossi sincero. Come te l’ho detto davanti a tutti, mi ricredo davanti a tutti” dice la padrona di casa. Poi conclude con: “Sono contenta che non c’è nessuna presa in giro per lei, perché ci tenevo. Siccome avevi fatto il provino da tronista, sono partita molto prevenuta”.

Ma ha qualcosa da dire anche all’ex tronista e, rivolgendosi direttamente a lei, spiega: “Nessuno ce l’aveva con te. Io e Gianni ci conosciamo da 21 anni. Non ci siamo mai visti fuori dallo studio”.

E poi: “La sua aggressività nei tuoi confronti era legata al tuo trono, al tuo ruolo e quindi voleva che tutto finisse perfettamente”. L’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti interviene: “Lei sa quanto ci tenessi a lei e quando tieni ad una persona, l’errore fa ancora più male”.

Andrea Nicole è evidentemente molto commossa e, tra le lacrime, dice: “Io sono contenta di aver avuto ragione, sono contenta di aver fatto tutto nel modo più sincero possibile, anche nell’errore che ho commesso. Sono contenta di aver sentito le tue scuse”.

Poi conclude il discorso con queste parole: “Quello che veniva detto su Ciprian durante il nostro percorso pesava tanto su di me. Anch’io vedevo quello che lui diceva e non faceva, ma ho voluto crederci e sapere che adesso non sono solo io a crederci fa piacere“.