Uomini e Donne, Angela favolosa cubista confessa: “A volte non ho i soldi per mangiare ma…”

Tutti i fedeli telespettatori di Uomini e Donne ricorderanno senza ombra di dubbio Angela favolosa cubista, uno dei personaggi che ha lasciato il segno all’interno del programma di Maria De Filippi. In occasione del suo 79esimo compleanno, l’ex dama ha rilasciato un’intervista a ‘FanPage’ dove ha rivelato alcuni importanti retroscena sulla sua vita privata. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

È da un po’ di tempo che Angela Troina, conosciuta come Angela favolosa cubista, non compare in televisione. Come già anticipato, in occasione del suo 79esimo compleanno l’ex protagonista di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista a ‘Fanpage’ dove ha confessato alcuni retroscena privati.

Nel dettaglio, Angela favolosa cubista ha confessato che la pensione che percepisce mensilmente non le permette di condurre uno stile di vita adeguato. Nonostante ciò, lei non si perde d’animo e non perde la grinta:

Sto benissimo, sono sempre allegra e sorridente. Le persone mi fermano ancora, mi fanno le foto, mi baciano, si fanno i video con me. Poi se c’è da ballare, ballo, faccio le seratine. Mai fermarsi nella vita […] Ho viaggiato tanto, sono andata in Svizzera, in Sardegna, ho girato tutta la Sicilia e tutta l’Italia. Ho fatto un sacco di serate. Forse mi chiamano di nuovo in Svizzera, perché sono rimasti contenti.

Riguardo i problemi economici che sta attraversando in questo periodo, Angela Troina ha rivelato:

A volte io non ho neanche i soldini per comprarmi da mangiare, però mi arrangio, tiro avanti lo stesso perché la vita è bella. Ne ho affrontati di problemi. E a un certo punto volevo dire basta, poi ho pensato che mica sono una bestia. Ma va! Non conviene. Decide Dio quando chiamarmi. Se ci sono persone che si sentono sole o sconfortate possono scrivermi su Facebook, io rispondo volentieri.

E, continuando, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha concluso il suo discorso con queste parole: