Uomini e Donne, anticipazioni choc: “Ce ne andiamo via”, la scelta della coppia tra i petali

Emozioni dai troni di Uomini e Donne, che si tratti del programma “classico” o che sia invece quello over. Entrambe le trasmissioni stavolta promettono scintille nelle prossime puntate. Solitamente, le anticipazioni hanno rovinato (e di molto) le sorprese ai telespettatori al momento della puntata. Ma per questa volta si tratta di “spoiler” accettabili per tutti i fan di Uomini e Donne.

A rivelare le anticipazioni è Lorenzo Pugnaloni, il blogger molto informato sulle vicende del dating show di Maria De Filippi. Sul trono classico, Daniele Paudice, il successore di Brando, ha già fatto parlare di sé per la sua clamorosa scelta. Ricordiamo tutti come abbia preferito Raffaella a Beatriz, la corteggiatrice che, appunto, non lo ha scelto.

La scelta che ha fatto parlare tutti, soprattutto per la modalità con cui è arrivata la notizia. Era stata un’anticipazione clamorosa (e non prevista). Ida Platano, la dama bresciana, invece, è stata protagonista di un’ennesima discussione con Mario Cusitore, il corteggiatore napoletano che ha minacciato di abbandonare il programma per l’ennesima volta.

Tanta carne al fuoco, come si era detto. Gemma Galgani, dopo un periodo in ombra, è tornata al centro della scena con l’incontro di un nuovo cavaliere, lui dell’età di 51 anni. La dama storica di Uomini e Donne è pronta a voltare pagina dopo la frequentazione portata avanti con Claudio.

Ma non mancano le anticipazioni interessanti anche nella trasmissione dating-show Over. Nel “Trono Over”, Ernesto ha accettato di conoscere una ragazza di 25 anni che ha chiesto di poterlo frequentare.

Non finisce qui la serie di colpi di scena: Alessandro, uno dei volti più amati del pubblico, ha lasciato il programma dopo aver scelto di conoscere meglio Maria Teresa, la dama con cui usciva da tempo. La loro “scelta”, avvenuta in studio con tanto di petali rossi, è senza dubbio una delle eventualità più emozionanti per il pubblico.

Tante sorprese e nuovi intrecci attendono i telespettatori di Uomini e Donne. Si può dire che le ultime anticipazioni della trasmissione promettono puntate imperdibili. Non resta che attendere per scoprire cosa succederà tra dame e cavalieri al dating show di Maria De Filippi.