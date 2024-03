“Ecco la prova che ha mentito a tutti” Uomini e Donne, è bufera su Ida Platano

Non ci sono più dubbi per i telespettatori di Uomini e Donne. Il parere su Ida Platano è decisamente sfavorevole. Mario Cusitore, il quale è stato accusato da Tina Cipollari di essere un voltagabbana, un “doppia faccia”, avrebbe anche troppe pretese. Eppure, proprio Ida non sembra averlo compreso a dovere.

“È capace di ribaltare la situazione in modo impeccabile, nemmeno i migliori chef d’Europa sarebbero in grado di farlo meglio di lui”, afferma Tina Cipollari riferendosi alla condotta di Mario. Secondo l’opinionista del programma, Mario non sarebbe affatto la persona giusta per Ida Platano, che non ha ancora capito con chi avrebbe a che fare. Secondo l’opinionista del dating-show più seguito d’Italia, per Ida sarebbe già “un miracolo” il fatto stesso di averla scelta, dato che “con un’altra non sarebbe mai successo”.

Il punto di vista di Tina sembra essere condiviso dalla maggior parte degli spettatori. A detta di molti, Ida non si è accorta di quanto sia dentro una gigantesca illusione sul conto di Mario. Un commento fra tutti, su Instagram, sintetizza efficacemente la situazione di questo rapporto con Mario:

Purtroppo, Ida è completamente accecata da Mario! Dovrebbe aprire gli occhi e capire che non è adatto a lei perché non si trasferirà mai a Brescia. Tutto il Paese lo ha capito, tranne lei.

Ma non è tutto qui, forse non è proprio una “illusione” la sua. Tra Mario e Ida Platano c’è sempre un continuo scambio molto acceso. Non manca lo scontro, e per questo, secondo Tina Cipollari, sarebbe opportuno che Ida lo eliminasse “una volta per tutte” e si concentrasse solo su uomini davvero “gentili e tranquilli”. Le indicazioni, d’altronde, suggeriscono un presunto “ragazzo del compleanno” che sembra aver avuto un’impressione molto piacevole per Ida. Nonostante ciò, nelle ultime ore, Ida ha dimostrato di non seguire il consiglio di “allontanamento” che ha manifestato l’opinionista di Uomini e Donne.

Ida, infatti, ha deciso di perdonare Mario. Le anticipazioni rivelano che nel corso delle riprese del 7 marzo si è discusso animatamente di Ida e l’uscita che ha fatto con Mario alla Fontana di Trevi. I due hanno fatto pace dopo le recenti tensioni e in studio lui le ha regalato dei fiori. La reazione del pubblico è stata molto pesante nei confronti della tronista. Si legge in un post sulla pagina Instagram ufficiale di Uomini e Donne:

Ecco la prova che Ida ha mentito a tutti. Ha mentito a Sergio, a Pierpaolo, al pubblico e credo anche alla redazione, inclusa Maria De Filippi. Aveva già in mente di uscire con Mario fin dall’inizio. Tutto questo tempo in studio solo per cercare fama.

Una domanda inevitabile si pone: la redazione deciderà di approfondire la questione e “indagare” meglio, come ha fatto in passato con altri tronisti?