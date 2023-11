Uomini e Donne anticipazioni, lite furiosa tra Ida Platano e Roberta Di Padua

In questi giorni si sta parlando molto dell’avventura che Ida Platano ha iniziato sul trono di Uomini e Donne. Nella giornata di lunedì 20 novembre è stata registrata una nuova puntata e, stando alle anticipazioni, pare che si sia verificata un’accesa lite tra Ida Platano e Roberta Di Padua. Scopriamo insieme tutti i dettagli di quanto successo.

Nel corso delle ultime ore sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni stanno circolando alcune anticipazioni in merito al percorso che Ida Platano ha intrapreso sul trono. Stando a quanto rivelato, pare che l’ex compagna di Alessandro Vicinanza sia uscita con un ragazzo di nome David e si è rivelata molto contenta di questa conoscenza.

Quello che di certo non è passato inosservato è senza ombra di dubbio la furiosa lite che pare sia scoppiata tra la tronista e la sua storica rivale Roberta Di Padua. Stando a quanto condiviso dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, Roberta Di Padua è uscita con Marcantonio Alessio.

Dato che il cavaliere stava frequentando la dama Emanuela Malavisi, Ida Platano ha accusato Roberta Di Padua di mettersi sempre in mezzo proprio come è successo con i suoi ex compagni, Riccardo e Alessandro Vicinanza. A questo punto nello studio sono volati stracci tra le due storiche rivali.

Tra le altre cose successo, Lorenzo Pugnaloni ha rivelato che Claudia ha rivisto Alessio ma lui ha voluto chiarire che la conoscenza è chiusa. Alessio ha rilasciato un’intervista a ‘Uomini e Donne Magazine’ dove ha parlato dell’eccessiva gelosia di Claudia: