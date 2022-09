Il conto alla rovescia è iniziato per gli appassionati del dating show Uomini e Donne, che sta per iniziare. Le registrazioni sono già cominciate, e tutti si chiedono chi rivedremo tra le fila dei partecipanti che cercano l’amore al cospetto di Maria De Filippi.

Tra i volti noti che sono passati per il programma alcuni sono rimasti nel cuore dei telespettatori che ne auspicano sempre il ritorno. Ebbene, stando alle anticipazioni della pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’ almeno una delle donne assenti da tempo starebbe per tornare.

Parliamo della bellissima Roberta Di Padua, la dama di Cassino che recentemente è stata avvistata con l’ex tronista Davide Donadei con cui si dice abbia una storia. O almeno è ciò che ha affermato l’esperta di gossip Deianira Marzano, in quanto i due sono stati avvistati a Napoli a cena in una pizzeria.

Inoltre, la segnalazione di un utente che ha soggiornato nello stesso hotel di Davide Donadei ha dichiarato che i due avrebbero anche trascorso la notte insieme. Indiscrezioni inaspettate e che sembrano non poter essere vere proprio a seguito del suo ritorno all’interno di Uomini e Donne.

Uomini e Donne anticipazioni: Roberta Di Padua torna in studio

Nell’ultima registrazione avvenuta nei giorni scorsi all’interno dello studio di Uomini e Donne sono stati presenti anche due ospiti inaspettati.

A salutare Maria De Filippi, gli opinionisti e tutto il pubblico sono stati Davide Donadei e Chiara Rabbi. Entrambi hanno così raccontato la fine della loro storia d’amore nata sotto i riflettori del dating show di Canale Cinque, e presente Roberta Di Padua, forse per rispondere ai rumors che la riguardano.

Pare inoltre che Alessandro Vicinanza, dopo aver chiuso definitivamente la frequentazione con Ida Platano, abbia proposto all’affascinante Roberta di uscire per conoscersi. Ad affermare tutto ciò è ancora una volta la pagina Instagramdi ‘Uominiedonneclassicoeover’.

Quest’ultima ha infatti affermato e riportato: “In studio ospiti Chiara e Davide per raccontare la fine della loro storia, per via di ciò che è uscito giorni fa in studio è stata presente anche Roberta. Alla fine del confronto, Alessandro (giovane) ha invitato Roberta ad uscire per conoscersi. Da ciò si presume che Roberta rimarrà nel trono over (poi non si sa, vediamo domani) se deciderà di accettare la proposta di Alessandro”.