Uomini e Donne anticipazioni, una nuova tronista e schiaffi in studio: Maria De Filippi costretta ad intervenire

Nella giornata di ieri, venerdì 20 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando a quanto emerso, pare che nello studio sia successo di tutto. Oltre all’arrivo della nuova tronista, un noto cavaliere è stato preso a sberle: evento che ha costretto l’intervento della padrona di casa Maria De Filippi.

Nicole è la nuova tronista di Uomini e Donne. Nel video di presentazione Nicole ha dichiarato di essere una ragazza di 29 anni che viene da Roma. La nuova tronista di Uomini e Donne ama guidare ed ama gli sport pericolosi. Inoltre, la ragazza ha affermato che non cerca caratteristiche particolari in un uomo.

Di una cosa è certa: la nuova tronista non vuole al suo fianco persone bugiarde, maleducate e presuntuose. Come già anticipato, Nicole non cerca caratteristiche particolari in un uomo, dunque non ha un prototipo di uomo. Cerca una persona con cui costruire un rapporto fatto di affetto, amore e fiducia.

Oltre alla presentazione della nuova tronista, nell’ultima registrazione di Uomini e Donne si è anche parlato a lungo del percorso che il tronista Federico Nicotera sta portando avanti con le sue corteggiatrici Alice e Carola. Ma non è finita qui. La padrona di casa Maria De Filippi e tutti i presenti in studio hanno assistito ad un momento particolare: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Uomini e Donne anticipazioni, Biagio Di Maro preso a schiaffi

Stando a quanto emerso dal web, pare che nell’ultima registrazione di Uomini e Donne pare che Biagio Di Maro abbia avuto alcuni problemi con la dama Carla. Il noto cavaliere, infatti, ha discusso a lungo con la donna dalla quale ha preso una sberla.

Nonostante le numerosi voci in circolazione riguardo questo evento, pare che la redazione di Uomini e Donne non manderà in onda il momento dello schiaffo che la dama Carla ha dato al cavaliere Biagio Di Maro.