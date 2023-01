Amici di Maria De Filippi, la redazione interviene dopo il misfatto di Capodanno: le parole degli allievi non sono passate inosservate

In questi ultimi giorni sta facendo molto discutere quanto accaduto all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Stando a quanto emerso, pare che gli allievi della scuola più famosa d’Italia si siano resi protagonisti di un gesto che li messi nei guai. Qualche ora è intervenuta anche la redazione del programma. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Alcuni allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi sono finiti nei guai per una vicenda legata alla notte di Capodanno. La questione non ha interessato l’intera ma soltanto alcuni allievi. La redazione del programma, secondo quanto comunicato, ha deciso di separare Maddalena Svevi, Valeria Mancini, Wax, Tommy Dali, NDG e Samu in un’altra casetta.

Queste sono state le parole della redazione del programma per spiegare la decisione di separare gli allievi coinvolti in questa vicenda:

In seguito a un evento successo a Capodanno la produzione ha deciso in via del tutto eccezionale di separare Maddalena, NDG, Samu, Tommy Dali, Guera e Wax dai loro compagni in due ali distinte della casa… Cosa accadrà? Ci vediamo domenica alle 14.00 su Canale 5 con la sedicesima puntata di #Amici22.

Inutile dire che la decisione degli autori di ‘isolare’ gli allievi in un’altra casetta ha mandato nel panico i diretti interessati. In seguito a quanto accaduto, gli allievi hanno provato un vero e proprio senso di colpa in seguito al gesto commesso durante la notte di Capodanno.

Queste sono state le parole della ballerina Maddalena Svevi:

Sto rovinando il mio sogno.

Il cantante NDG è intervenuto sulla vicenda affermando:

Questa è una macchia indelebile mi sono rovinato con le mie stesse mani sono una testa di c***o.

In seguito a quanto accaduto, i professori di Amici hanno deciso di mandare in sfida immediata i loro allievi; per altri, invece, l’eliminazione è stata inevitabile. Nel frattempo, durante la puntata di ieri, la padrona di casa Maria De Filippi si è mostrata ai diretti interessati una vera e propria furia.