Uomini e Donne, Antonella Perini e Luca Panont hanno perso il figlio che aspettavano: l’annuncio

Tutti coloro che seguono Uomini e Donne ricorderanno senza ombra di dubbio Antonella Perini e Luca Panont. La coppia, poco dopo aver deciso di uscire insieme dal programma per viversi al di fuori delle telecamere, in questi giorni si è resa protagonista di una drammatica notizia. Stando alle indiscrezioni, pare che Antonella e Luca abbiano perso il bimbo che aspettavano.

Qualche mese dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne per viversi al di fuori del programma, Antonella Perini e Luca Panont hanno annunciato che sarebbero diventati genitori. Poco dopo quell’annuncio, però, il silenzio più totale. Per questo motivo molti si sono insospettiti e in queste ultime ore è emersa la notizia secondo cui la coppia ha perso il bambino che aspettava.

Nonostante i diretti interessati non abbiano ancora voluto affrontare questo delicato argomento con i loro followers, Antonella Perini ha annunciato indirettamente la terribile notizia. L’ex dama ha infatti ricondiviso un video pubblicato dalla pagina Instagram di Uomini e Donne che mostra alcune coppie del trono over nate all’interno del programma.

Come già anticipato, il video in questione è stato condiviso sulla sua pagina Instagram da Antonella Perini la quale ha accompagnato alle immagini in questione queste parole:

Sono stati sei mesi bellissimi, mesi intensi e pieni d’amore. Abbiamo passato un momento difficile un mese e mezzo fa.

E, continuando, l’ex dama di Uomini e Donne ha poi aggiunto:

Faccio fatica a parlare ora, mi sono chiusa in un silenzio assordante. Prometto che farà una Storia per rispondere a tutti voi. Chi mi segue riesce a percepire i miei sbalzi di umore.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Antonella e Luca romperanno il silenzio e racconteranno ai followers i dettagli di questa vicenda tanto delicata.