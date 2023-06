Uomini e Donne, il fratello di Antonella Perini aggredito: “Preso a pugni senza motivo” Cosa è successo

Nel corso delle ultime ore sta circolando sul web un’indiscrezione riguardo l’ex dama di Uomini e Donne Antonella Perini. Stando a quanto emerso, pare che il fratello dell’ex protagonista del programma di Maria De Filippi abbia subìto un’aggressione in pieno giorno al centro di Udine. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Michele Perini, noto DJ friulano nonché fratello dell’ex dama di Uomini e Donne Antonella Perini ha subìto un’aggressione in pieno giorno nel centro di Udine. A rendere pubblica la notizia è stata la stessa Antonella che ha deciso di denunciare quanto accaduto sulla sua pagina social. Queste sono state le sue parole a riguardo:

È accettabile che in una città come Udine (conosciuta per la sua qualità di vita) succedano episodi del genere in pieno giorno?

In seguito, l’ex dama di Uomini e Donne ha poi continuato il suo discorso con queste parole:

Il diritto al lavoro e la promozione delle condizioni che rendano effettivo questo diritto sono GARANTITE dalla nostra Costituzione.

Ma non è finita qui. In seguito al duro sfogo che l’ha vista protagonista, Antonella Perini ha poi condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che ritrae suo fratello Michele in cui non sono passate inosservate le ferite riportate in seguito all’aggressione. All’immagine in questione l’ex dama di Uomini e Donne ha accompagnato queste parole:

È accettabile essere aggrediti in pieno giorno mentre si lavora?

Stando a quanto emerso, pare che lo scorso lunedì Michele Perini si trovava al centro di Udine alla ricerca di una pizzeria al taglio. All’improvviso uno sconosciuto si sarebbe avvicinato all’uomo e avrebbe iniziato ad aggredirlo. In seguito all’aggressione il fratello di Antonella Perini ha raggiunto la sua auto e si è recato al pronto soccorso.