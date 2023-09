Uomini e Donne, Antonella Perini e Luca Panont si sono lasciati

Antonella Perini e Luca Panont sono stati i protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Nel corso delle ultime ore l’ex cavaliere ha deciso di rendere pubblica la notizia della separazione e, dopo le sue parole, Antonella ha rotto il silenzio ed ha deciso di chiarire una volta per tutte come sono andate le cose. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Antonella Perini e Luca Panont non sono più una coppia. La notizia della separazione tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne è stata una doccia fredda per Antonella la quale è stata costretta ad intervenire sulla sua pagina Instagram per chiarire come sono andate le cose. Stando alla sua versione dei fatti, l’ex cavaliere avrebbe reso pubblica la notizia della separazione senza consultare o chiedere un’opinione all’ex dama.

Antonella Perini ha così deciso di commentare sui social il gesto del suo ex compagno. Queste sono state le sue parole:

Mai, mai avrei pensato di dover scrivere qui per aver appreso da internet una cosa che io stessa non sapevo. Non sporcherò ciò che di bello abbiamo finora vissuto per far valere le ragioni di uno o dell’altra, raccontando particolari privati. Purtroppo ho saputo dai social che ‘IO AVREI’ chiuso i rapporti […]

E, continuando, l’ex dama di Uomini e Donne ha poi aggiunto:

Capita a chiunque di fare gesti impulsivi in attimi di rabbia, ma se c’è amore si attraversa tutto. Dal momento che Luca sa come sono andate le cose e come stanno le cose private, mi auguro che trovi la tranquillità, almeno per non covare rabbia che so essere distruttiva e sterile…

Al momento Luca Panont ha deciso di rimanere in silenzio e di non rispondere alle parole dell’ex dama. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire come si evolverà questa vicenda tanto chiacchierata.