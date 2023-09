Uomini e Donne, Antonella Perini e Luca Panont sono tornati insieme: “Siamo più uniti che mai”

Antonella Perini e Luca Panont sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di queste ultime settimane. In seguito alla notizia della separazione, che ha destato non poco scalpore tra i fan più fedeli della coppia, gli ex protagonisti di Uomini e Donne si sono resi protagonisti di un clamoroso annuncio. Luca e Antonella sono infatti tornati insieme.

Tramite un’Instagram Story condivisa sui rispettivi profili, Antonella Perini e Luca Panont hanno annunciato ai followers di essere tornati insieme dopo la dolorosa separazione che li aveva visti protagonisti qualche settimana fa. I due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi hanno rivelato di essersi chiariti e di essere oggi più uniti che mai. Queste sono state le loro parole a riguardo:

Volevamo dare giustificazione riguardo quello che è successo. Abbiamo avuto delle divergenze, abbiamo litigato tanto, non ci siamo sentiti per qualche giorno. Qualcuno ha fatto un colpo di testa, ha scritto cose che non serviva scrivere sui social.

E, continuando con il loro discorso, Antonella Perini e Luca Panont hanno poi aggiunto:

Volevamo dire a tutti che abbiamo chiarito. In questi giorni abbiamo risolto i problemi e siamo tornati più uniti che mai.

Inutile dire che la notizia ha riempito di gioia i fan della coppia. Ricordiamo che Antonella e Luca si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne circa un anno fa.

Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine che li ha portati ad uscire dallo studio del programma poco dopo l’inizio della loro conoscenza. Con il passare dei giorni, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno preso la decisione di voler costruire qualcosa di più stabile e duraturo. A inizio settembre, però, l’annuncio della separazione. Oggi sembra essere tutto un brutto ricordo e Antonella e Luca sono più felici e complici che mai.