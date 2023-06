Uomini e Donne, Armando Incarnato fa una foto con una fan ma poi viene multato dal marito: il racconto

Armando Incarnato non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome del cavaliere di Uomini e Donne si è reso protagonista di un episodio a dir poco bizzarro, di cui stanno parlando tutte le pagine dei giornali di cronaca rosa. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Armando Incarnato è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. Come già anticipato, in queste ultime ore il cavaliere del programma di Maria De Filippi è tornato ad occupare il centro del gossip per essersi reso protagonista di un episodio particolare.

Armando Incarnato ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che lo ritrae con in mano una multa. All’immagine in questione il cavaliere di Uomini e Donne ha accompagnato queste parole:

Non è la divisa a darmi fastidio, ma l’abuso di potere. Ti ho sentito quando ‘ridendo’ e con la faccia tagliata hai detto ‘questo è quello che fa Uomini e donne’. SI SONO IO, piccolo uomo che non sei altro.

E, continuando, Armando Incarnato ha poi aggiunto:

Tua moglie peró è quella che mi segue tutti i giorni da casa e forse questa cosa ti disturba la giornata! Peccato che non hai sentito tu quando il tuo collega ha detto: ‘Armá mi dispiace, ti chiedo scusa io per lui, è un pò nervoso e non ti sopporta. Io ti stimo molto come persona, sempre schietto e sincero vai avanti così’. Quando vedrai il post salutami la signora!

In seguito, Armando ha rivelato di essere stato vittima di un abuso di potere. Mentre si stava recando in un ristorante per cenare, il cavaliere è stato fermato da una donna, accompagnata da suo marito, che gli ha chiesto una foto. Dopo la cena, mentre si trovata bloccato nel traffico, Armando è stato fermato da due agenti, uno dei quali era proprio il marito della signora che gli aveva chiesto un selfie. Poiché era alla guida con il cellulare, gli agenti hanno multato Armando e hanno proceduto togliendoli 5 punti alla patente.