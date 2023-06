Uomini e Donne, Armando Incarnato potrebbe lasciare il Trono Over: l’indiscrezione

Nonostante manchi ancora molto all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, sono molti i rumors che stanno circolando sul programma in questi giorni. Tra le tante voci messe in circolo, non è passata inosservata quella secondo cui Armando Incarnato potrebbe lasciare per sempre il Trono Over. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda.

Armando Incarnato via da Uomini e Donne. Non si ferma il gossip secondo cui uno dei protagonisti indiscussi del programma di Maria De Filippi potrebbe non esserci a settembre. La notizia è stata resa pubblica dal portale ‘Blasting News’ e in queste ore sta facendo il giro del web.

Stando a quanto rivelato dalla pagina, pare che il cavaliere potrebbe non tornare nella prossima edizione di uno dei programmi più amati di sempre. Ovviamente è importante sottolineare che al momento parliamo di un rumor che non è stato ancora confermato né smentito dal diretto interessato.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Armando Incarnato romperà il silenzio in merito a questa vicenda che lo riguarda e che lo ha posto al centro del gossip. Ma non è finita qui. Oltre al presunto non ritorno di Armando nel trono over nella prossima edizione di Uomini e Donne, sono molte le novità che potrebbero piombare nel programma.

Uomini e Donne: ecco tutte le presunte novità della prossima stagione

In queste ore sono molte le voci secondo cui nella prossima stagione di Uomini e Donne, che tornerà su Canale 5 a partire da settembre, si potrebbe tornare alla divisione tra trono classico e trono over. Ovviamente è confermata la presenza di Gemma Galgani, da anni una delle protagonista indiscusse del programma.