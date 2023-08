Uomini e Donne, Armando Incarnato fuori dal programma? Il cavaliere rompe il silenzio e svela la sua verità

Armando Incarnato è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. Nel corso delle ultime ore il nome del cavaliere è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per uno sfogo social che non è di certo passato inosservato. Scopriamo insieme cosa è successo.

Armando Incarnato una vera e propria furia sui social. Come già anticipato, nelle scorse ore il cavaliere di Uomini e Donne si è lasciato andare ad uno sfogo social molto chiacchierato. Il motivo? Armando ha rotto il silenzio ed ha smentito i rumors secondo cui non sarà più presente nel programma di Maria De Filippi. L’indiscrezione era stata lanciata da ‘Novella 2000’ che aveva rivelato:

Mancano poche settimane al ritorno di Uomini e Donne. Le registrazioni sono previste per fine agosto e molto presto sapremo chi farà parte del parterre del dating show. Secondo alcuni rumor sembrerebbe infatti che Riccardo Guarnieri, così come quello di Armando Incarnato. Si tratta però di un rumor non confermato.

Mentre Riccardo Guarnieri è rimasto in silenzio e non ha commentato i rumors circolanti sul suo conto, Incarnato si è lasciato andare ad uno sfogo social che non è passato inosservato. Queste sono state le parole del cavaliere:

Avete stancato, voi e questi articoli sulla mia persona. Per prendere click e visual alle vostre pagine scrivete cose che non esistono. Notizie fake prive di fondamenta. Cose che non stanno né in cielo né in terra. Della mia vita faccio quello che mi pare, resto in vacanza fino a quando ne ho voglia. Nessuno mi dice cosa devo o non devo fare, né il come o tantomeno quando.

Per poi concludere: