Uomini e Donne, Ida e Alessandro contro Riccardo Guarnieri? La frecciatina non è passata inosservata

Nel corso delle ultime ore Ida e Alessandro, ex protagonisti di Uomini e Donne, sono tornati a far parlare di sé. La coppia si è resa protagonista di alcuni gesti social che non sono di certo passati inosservati agli occhi dei più attenti. Stando alle indiscrezioni, pare che Ida Platano e Alessandro Vicinanza avrebbero rivolto una frecciatina a Riccardo Guarnieri.

Ida e Alessandro contro Riccardo Guarnieri? In queste ultime ore non è passato inosservato il gesto social di cui i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono resi protagonisti. Nel dettaglio, la coppia avrebbe lanciato una frecciatina all’ex di Ida Platano, Riccardo Guarnieri. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

In questi ultimi giorni Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno condiviso un video che molti hanno considerato una vera e propria frecciatina nei confronti di Riccardo Guarnieri. La coppia ha infatti postato sulle propria pagina Instagram un video in cui hanno inquadrato il paese di Riccardo Guarnieri, Statte.

Inutile dire che il gesto social degli ex protagonisti di Uomini e Donne è stato criticato dai molti utenti del web. In particolar modo, Amedeo Venza ha mostrato ai suoi followers un pezzo di video condiviso da Ida e Alessandro su Instagram, accompagnando queste parole:

Che pena ‘sti due! Fanno le storie in Puglia e casualmente riprendono il paese di Riccardo! Io facevo le stesse cose, a 12 anni però!

Al momento Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno deciso di rimanere in silenzio e di non rispondere alle critiche rivolte per il gesto di cui si sono resi protagonisti. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire come si evolverà questa vicenda tanto chiacchierata.