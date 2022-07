Uomini e Donne, Armando Incarnato infuriato sui social: “Vergognatevi falliti”

Senza ombra di dubbio Armando Incarnato è uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. Sono state molte le occasioni in cui il cavaliere sé stato al centro del gossip. In questi ultimi giorni il protagonista del programma di Maria De Filippi è tornato a far parlare di sé per essersi lasciato andare ad un duro sfogo sui social. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Dopo l’ira che Ida Platano ha scatenato su Instagram per le critiche che gli haters hanno rivolto a suo figlio, anche Armando Incarnato è insorto sulla sui social sfogando tutta la sua rabbia. Il protagonista di Uomini e Donne, infatti, non è riuscito a mantenere silenzio dopo le critiche ricevute da parte di alcuni suoi followers.

In questi giorni il cavaliere si trova in vacanza in Calabria e non mancano le occasioni in cui l’uomo condivide sui social scatti del suo soggiorno in questa meravigliosa terra. Di recente Armando Incarnato si è reso protagonista di un selfie condiviso sulla sua pagina Instagram a cui ha accompagnato la seguente didascalia:

Vi sentite in diritto di giudicare, offendere ,minacciare e addirittura augurare la morte; di sentenziare sui figli, sulla famiglia e su tutto quello che ho. Il fatto che io sia in un contesto televisivo non vi consente tutto questo schifo, vergognatevi falliti del caxx! Ps: ma chi caxx siete!

La frase scritta dal protagonista di Uomini e Donne è rivolta a tutti quei leoni da tastiera che spesso sono soliti prendere di mira il profilo social del cavaliere. Questa volta, però, Armando Incarnato ha deciso di rompere il silenzio e rispondere a tutti coloro che quotidianamente rivolgono delle critiche all’imprenditore.

Uomini e Donne, le parole di Stefano Torrese su Armando Incarnato

Qualche giorno anche Stefano Torrese, una vecchia conoscenza del programma di Maria De Filippi, si è espresso con queste parole contro Armando Incarnato: