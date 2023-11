Uomini e Donne, Armando Incarnato sbugiarda Cristina: ecco cosa è successo

A Uomini e Donne, Armando Incarnato racconta un episodio per smascherare Cristina Tenuta

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, è stato dedicato ampio spazio ad Armando Incarnato il quale è tornato da poco nello studio di Maria De Filippi. Durante la puntata, il cavaliere ha sbugiardato Cristina Tenuta davanti a tutti e poi l’ha rifiutata. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Il ritorno di Armando Incarnato a Uomini e Donne ha scombussolato le dinamiche tra i concorrenti all’interno del programma condotto da Maria De Filippi. Il celebre cavaliere è già diventato oggetto di numerose chiacchiere in rete dopo essersi reso protagonista di svariate discussioni.

Nel corso della puntata andata in onda giovedì 23 novembre 2023, l’uomo ha avuto con un’acceso confronto con Cristina Tenuta. La lite ha avuto inizio quando Maria De Filippi ha notato che la dama rivolgeva più volte il suo sguardo ad Armando. Alla luce di questo, le ha chiesto se fosse disposta ad uscire con lui. La donna ha ammesso di provare ancora un interesse per il cavaliere il quale però non ha avuto una piacevole reazione.

Infatti, Incarnato ha rifiutato di ballare con lei e poi ha raccontato un episodio inaspettato. Secondo quanto ha sostenuto il diretto interessato, Cristina lo avrebbe chiamato la settimana scorsa per dirgli che era disposta ad abbandonare il programma pur di stare con lui. Si tratta di un gesto che, se trovasse conferma, dimostrerebbe lo scarso interesse di Cristina nei confronti del cavaliere Marco, con il quale è uscita a cena qualche giorno fa.

A questo punto, Ida Platano è intervenuto per invitare Armando a dare una possibilità alla dama ma niente da fare. Il cavaliere l’ha smascherata e poi l’ha rifiutata davanti a tutti senza alcuna esitazione. Armando cambierà idea nel corso dei prossimi giorni e chiederà a Cristina Tenuta di uscire? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo!