Uomini e Donne, Aurora Tropea una furia contro Gianni Sperti: è guerra tra la dama e l’opinionista

Uomini e Donne ha di nuovo aperto i battenti nella giornata di lunedì 11 settembre e sta facendo molto chiacchierare. Nonostante sia in onda da pochi giorni, infatti, nel programma prodotto e condotto da Maria De Filippi si sta assistendo ad una serie di discussioni. Tra le tante, non è di certo passata inosservata quella andata in onda tra Aurora Tropea e Gianni Sperti.

Aurora Tropea contro Gianni Sperti. Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 13 settembre la dama ha pensato di far recapitare allo storico opinionista una confezione di zucchero. A questo punto Gianni Sperti è andato su tutte le furie ed ha criticato la dama, tirando in ballo una serie di scatti, secondo lui inadatti, condivisi da Aurora sulla sua pagina Instagram.

Le parole di Gianni Sperti hanno mandato su tutte le furie la dama la quale, dopo la messa in onda della puntata, si è sentita in dovere di intervenire pubblicamente sulla sua pagina Instagram per commentare quanto successo in trasmissione.

Aurora Tropea ha infatti condiviso un’Instagram Story che la ritrae in primo piano. Allo scatto in questione la dama di Uomini e Donne ha accompagnato una breve ma significativa didascalia, ovviamente riferita alle parole che Gianni Sperti ha rivolto nei suoi confronti:

Ma l’emancipazione dove sta? Mi devo vergognare alla mia età di cosa? Si deve vergognare chi fa violenza sulle donne, sugli animali, sui bambini e sugli anziani. Chi ruba…

Al momento Gianni Sperti ha deciso di rimanere in silenzio e di non commentare le parole che la dama di Uomini e Donne ha scritto sulla sua pagina Instagram in riferimento alla lite di cui si è resa protagonista insieme allo storico opinionista. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire come si evolverà questa vicenda.