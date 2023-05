Aurora Tropea verso l’addio a Uomini e Donne? L’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio, Aurora Tropea è una delle protagoniste più amate e chiacchierate di Uomini e Donne. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la dama potrebbe abbandonare presto il programma condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso delle ultime ore, Aurora Tropea è finita nel mirino della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune voci di corridoio le quali hanno messo in dubbio la sua partecipazione a Uomini e Donne. Nel dettaglio, a diffondere la notizia è stato il portale “Blastingnews”.

Secondo quest’ultimo, la dama del programma condotto da Maria De Filippi potrebbe dire addio in modo definitivo allo studio di Uomini e Donne. Attualmente, non siamo a conoscenza della veridicità di tale notizia in quanto non è giunta ancora nessuna conferma o smentita da parte della diretta interessata. Aurora Tropea rompere il silenzio in merito alla questione? Non ci resta che scoprirlo!

Nel frattempo, dopo diversi anni di assenza, la donna partecipa attivamente all’attuale stagione del programma condotto da Maria De Filippi. Di recente, si è resa protagonista di numerosi scontri e sfuriate con Armando Incarnato con il quale non ha mai instaurato un buon rapporto.

In precedenza, Aurora Tropea aveva rilasciato qualche dichiarazione inedita in merito alla sua vita privata. In particolare aveva confessato di aver affrontato un periodo buio della sua vita. Queste le sue parole: