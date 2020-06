Uomini e Donne, Barbara De Santi contro Sirius e il suo outfit Barbara De Santi ha pubblicato sul suo profilo Instagram aspre critiche nei confronti di Nicola Vivarelli

L’ex dama di uomini e donne, Barbara De Santi ha da poco pubblicato sul suo profilo Instagram aspre critiche nei confronti di Nicola Vivarelli. L’ex dama ha polemizzato su alcune scene del programma di Uomini e Donne andate in onda. In questi spezzoni Sirius era protagonista di una vicenda abbastanza particolare una critica sul suo outfit.

Barbara De Santi ha attaccato il cavaliere di Gemma Galgani su alcune sue affermazioni. L’ex dama non ha mai nascosto la sua antipatia sia nei confronti di Gemma Galgani sia nei confronti del suo giovane corteggiatore. Questa volta la polemica si focalizza su un paio di calzini. Sì proprio così, un paio di calzini indossati dal ragazzo. Andiamo per ordine e vediamo cosa è successo.

Barbara De Santi, come sappiamo ormai tutti, in questo momento non sta prendendo parte al programma, ma la troviamo spesso in collegamento da casa e anche in queste occasioni non fa mancare le sue frecciatine al vetriolo. Nel corso di una delle ultime puntate Nicola Vivarelli ha avuto un battibecco con Sammy su un paio di calzini che stava indossando.

Barbara De Santi non si è lasciata sfuggire l’opportunità e senza pensarci troppo, ha postato sul suo profilo social lo spezzone della puntata mettendo i puntini sulle i.

Sammy prende in giro Nicola Vivarelli e in merito ai suoi calzini afferma: “Io non mi metterei mai quei calzini”, Sirius risponde e chiarisce: “Questi calzini qua sono stati consigliati dalla redazione. Stai offendendo la redazione”.

Proprio a queste parole Barbara De Santi va su tutte le furie e replica: “Da quando in qua la redazione consiglia i calzini? I costumisti, mio caro, danno consigli sugli outfit”. Ma l’ex dama di Uomini e donne non si ferma qui e commenta: “Ma le scarpe vogliamo parlarne? Mio caro, queste penso siano proprio farina del tuo sacco”.

Insomma pare siano arrivati i calzini della discordia a gettare ancora più polemiche su una storia che già di per se alza spesso vari vespai. Comunque la stagione di Uomini e Donne è giunta al termine e le indiscrezioni ci parlano anche della possibilità partecipazione di Gemma Galgani e Nicola a temptation island vip.

Sarà proprio così? La non ancora coppia parteciperà a un reality di coppie? Siamo tutti molto curiosi di sapere come andrà a finire, con o senza calzini.