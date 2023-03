Uomini e Donne, Biagio Di Maro contro Tina Cipollari: l’attacco social non è passato inosservato

Biagio Di Maro è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. Da qualche mese, ormai, l’ex cavaliere non fa più parte del parterre maschile, poiché invitato gentilmente dalla padrona di casa Maria De Filippi ad abbandonare la trasmissione a causa dei suoi atteggiamenti. Nel corso delle ultime ore Biagio Di Maro sta facendo molto parlare di sé per un attacco social rivolto a Tina Cipollari.

Biagio Di Maro contro Tina Cipollari. Dopo aver abbandonato lo studio di Uomini e Donne, l’ex cavaliere ha deciso di aprire una sua pagina TikTok. Proprio qui Biagio ha deciso di attaccare l’opinionista Tina Cipollari con un video che non è di certo passato inosservato.

Il TikTok che Biagio Di Maro ha condiviso sulla sua pagina social ha come oggetto un collage di foto che ritraggono l’ex cavaliere e l’opinionista. Il video è stato accompagnato da alcune frasi di una canzone di Dj Matrix, ‘La tipica ragazza italiana’:

Ma chi si crede non mi importa niente, lei è quella sua sottana, ma chi si crede non mi importa niente, lei è soltanto una bambina, io non sono un pupazzo, presto se ne accorgerà.