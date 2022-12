Uomini e Donne, celebre coppia ritrova l’amore dopo anni: di chi si tratta

Senza alcuna ombra di dubbio Uomini e Donne è uno dei programmi più amati e popolari nel mondo della televisione italiana. Nel corso dell’ultimo periodo, una celebre coppia che aveva partecipato al trono over qualche anno fa, ha finalmente ritrovato l’amore. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

La maggior parte delle persone che seguono il noto programma condotto da Maria De Filippi, ricorderanno Giuliana Brasiello. Quest’ultima è stata un’ex concorrente del trono over la quale, circa 10 anni fa, fece innamorare il noto cavaliere campano, Sossio Aruta.

Tra i due nacque una storia d’amore abbastanza complicata tanto che si concluse ben presto. In ogni modo, la celebre dama terminò il suo percorso nello studio di Maria De Filippi uscendo insieme a Cristian Offer ma anche questa relazione non ebbe un lieto fine:

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’improvvisa malattia di mio papà, che non potendo rimanere più da solo, ha sottratto tantissime ore e tanta serenità al nostro rapporto. Non credo Cristian abbia capito il periodo difficile che stavo vivendo: mi sono girata e lui già non c ‘era più! Per me la famiglia ha un valore importantissimo.