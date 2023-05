Uomini e Donne, chi saranno i nuovi tronisti? Sul web spuntano cinque nomi

Nonostante la stagione del 2023 di “Uomini e Donne” sia terminata da alcune settimane, sul web già sono emerse alcune indiscrezioni per quanto riguarda i nuovi tronisti che vedremo sul piccolo schermo a partire da settembre 2023. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. La stagione del 2023 è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Infatti, i telespettatori hanno avuto la possibilità di vedere nascere diverse coppie. Tra queste ultime troviamo Federico Nicotera e Carola Carpanelli, Lavinia Mauro e Alessio Corvino, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. Invece, per quanto riguarda Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli, la loro storia d’amore è già giunta al termine.

In ogni modo, numerose sono le persone che già si chiedono chi saranno i prossimi tronisti della nuova stagione del programma condotto da Maria De Filippi. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Alessio Campoli, Alice Barisciani, Cristian di Carlo e Andrea Fenoglio potrebbero salire sul trono di Uomini e Donne a partire da settembre 2023.

Per quanto riguarda Alessio Campoli, si tratta dell’ex corteggiatore di Lavinia Mauro la quale ha preferito Alessio Corvino invece. Alice Barisciani è l’ex corteggiatrice di Federico Nicotera il quale ha fatto ricadere la sua scelta su Carola Carpanelli. Alice aveva già ricevuto una proposta di lavoro da parte di Maria De Filippi ma sembra che adesso la conduttrice abbia in mente anche un altro ruolo per lei.

Attualmente non siamo a conoscenza della veridicità di tale notizia in quanto ne gli autori del programma ne Maria De Filippi hanno rilasciato qualche dichiarazione. Alla luce di questo, non ci resta che attendere qualche conferma per scoprire chi saranno i tronisti della stagione 2023/2024 di Uomini e Donne.