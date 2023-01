Uomini e Donne, Claudia Dionigi in ospedale dopo il parto: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore è emersa la notizia del ricovero di Claudia Dionigi in seguito alla comparsa di alcune complicazioni. La notizia è stata resa pubblica dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha fatto chiarezza riguardo le sue condizioni di salute. Scopriamo insieme nel dettaglio che cosa è successo.

Questa mattina, tramite alcune Instagram Stories, Claudia Dionigi ha rivelato ai suoi followers di essere stata ricoverata nella serata di ieri a causa di alcune complicazioni comparse dopo il parto. Nelle storie in questione, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rassicurato i fan, ringraziandoli per tutti i messaggi di affetto e vicinanza ricevuti.

Queste sono state le parole dell’ex corteggiatrice riguardo il drammatico momento vissuto:

Ho dei coaguli, dei rimasugli del parto.

Claudia ha dichiarato che si tratta di cose che succedono ma come lei stessa ha affermato, quando si è ritrovata davanti a quella che a lei sembrava un’emorragia, si è spaventata molto.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato, inoltre, che la questione si è risolta in poche ore e che non è stato necessario un vero e proprio ricovero. Per quanto riguardo la piccola Maria Vittoria, c’è da dire che la piccola sta bene e non c’entra nulla con questa situazione.

Claudia ha poi concluso le sue Instagram Stories dichiarando:

Sto bene.

Dunque tutti i fan di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi possono tirare un sospiro di sollievo dal momento che la notizia ha messo in apprensione i moltissimi followers della coppia.

Al momento Lorenzo Riccardi non si è esposto in merito alla notizia che in queste ore sta facendo il giro del web. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se l’ex tronista di Uomini e Donne si esporrà riguardo questa vicenda tanto chiacchierata in queste ultime ore.