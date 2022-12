Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi formano una delle coppie più amate degli ultimi anni di Uomini e Donne. Mesi fa avevano gridato la loro gioia per aver scoperto di essere in attesa di un bebè. Oggi, dopo nove mesi di trepidante attesa, sono finalmente diventati genitori per la loro prima volta insieme. La piccola sta benissimo e si chiama Maria Vittoria.

Credit: lorenzo.riccardi17 – Instagram

Lorenzo e Claudia si sono incontrati per la prima volte nello studio di Uomini e Donne. Lì si sono scelti a vicenda e dal 2019 formano ormai una coppia fissa.

I due sono innamoratissimi e a coronare il loro amore, mesi fa è arrivata la scoperta più dolce di tutte, quelle di una gravidanza. Hanno pubblicato un tenero video sui loro account Instagram, aggiungendo poi questa dolcissime dedica:

Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli… ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice… Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai😍 Il nostro fagiolino/a 💙💖

Lorenzo Riccardi è diventato papà

Credit: lorenzo.riccardi17 – Instagram

Nei mesi a seguire Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno celebrato questo evento che non vedevano già l’ora che arrivasse. Come quando a luglio scorso, per esempio, hanno scoperto durante un bellissimo gender reveal party organizzato per loro che il fiocco sarebbe stato rosa.

Ora quei mesi di attesa sono terminati e nella tarda serata di ieri la piccola Maria Vittoria ha deciso finalmente di venire al mondo.

Credit: lorenzo.riccardi17 – Instagram

Papà Lorenzo ha assistito al parto e non ha potuto evitare di ironizzare sullo shock che le immagini a cui ha assistito gli hanno provocato.

Per annunciarlo i due hanno scelto di pubblicare una foto del piedino della piccola appena nata.

La neo mamma, un po’ provata dal lungo e faticoso travaglio, ci ha messo qualche ora per tornare sui social. Alla fine lo ha fatto ed ha tranquillizzato tutti, spiegando che è andato tutto bene, che sia lei che la piccola sono in ottima salute e che presto, dopo un po’ di riposo, sarà lieta di raccontare bene tutta questa sua meravigliosa esperienza.