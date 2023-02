Uomini e Donne, Claudio Falghera cerca moglie: l’annuncio social non è passato inosservato

Claudio Falghera è stato uno dei protagonisti indiscussi delle ultime puntate di Uomini e Donne. La sua presenza nel programma di Maria De Filippi è stata breve, dal momento che il suo comportamento non è piaciuto per niente alla padrona di casa che lo ha invitato a lasciare lo studio. In questi giorni l’ex cavaliere è molto chiacchierato dalle pagine di gossip per un annuncio social che non è passato inosservato.

Claudio Falghera cerca moglie. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha condiviso sulle sue pagine social un annuncio che sta facendo il giro delle pagine dei principali giornali di gossip. Nel dettaglio, l’uomo ha condiviso un video in cui rivela ciò che darebbe alla donna della sua vita.

Queste sono alcune delle parole dell’annuncio che l’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi ha fatto sulle sue pagine social:

Perchè una donna dovrebbe scegliermi? Perchè sono bello, simpatico, divertente: gli amici e la famiglia mi chiamano invincibile.

E, continuando, Claudio Falghera ha aggiunto:

Ti porterò nel ristorante più romantico ed elegante della città, l’indomani voleremo verso un’isola dei mari del Sud dove le stelle sono così vicine che ci sembrerà di toccarle e ci illumineranno durante le notti di grande passione che trascorreremo sulla spiaggia.

In seguito al video condiviso sui social, Claudio si è ritrovato al centro di non poche polemiche. Se da un lato ci sono state molte donne che hanno riempito di complimenti l’uomo per le parole spese, dall’altro sono stati molti coloro che hanno riempito di critiche l’ex cavaliere, invitandolo a rimanere con i piedi per terra.

Tra i tanti commenti scritti, infatti, possiamo leggere:

Signor Claudio una donna non ha bisogna di tutto questo. Basta che si senta amata, desiderata, protetta, rispettata dal suo uomo. E sarà felice anche di mangiare insieme una piadina su un prato verde.

Oppure:

Scegli una donna da amare solamente.

E ancora: