Uomini e Donne, colpo di scena: la dama torna in studio

Uno dei programmi più amati e seguiti di Mediaset è senza ombra di dubbio Uomini e Donne. Maria De Filippi ha presentato un nuovo format, scelta dettata anche dal rispetto delle normative anti Covid. Trono Over e Trono Classico si sono fusi in un unico incontro. Nel programma non sono mancati i colpi di scena. I protagonisti danno sempre vita a nuove scoppiettanti dinamiche.

In vista c’è un altro colpo di scena che verrà presentato proprio nella prossima puntata. Andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Un ritorno inaspettato. In studio farà rientro una delle dame storiche del programma. La donna aveva lasciato il format da non molto tempo per seguire il suo cuore. Ma pare che qualcosa non sia andato per il verso giusto. È la dama stessa che racconta che la storia si è bruscamente interrotta, e che oggi si sente pronta a tornare in trasmissione. Ma scopriamo di più.

Di chi stiamo parlando? Presto detto, della storica dama del parterre femminile: Valentina Autiero la quale, dopo la storia praticamente mai iniziata con Germano Avolio, ha deciso di rimettersi in gioco per cercare il vero amore. Già nel momento in cui i due avevano deciso di abbandonare il programma per viversi lontano dalle telecamere, qualcosa però pareva non avesse convinto totalmente i due, che manifestavano un interesse abbastanza scarso.

Infatti a distanza di pochi mesi è Valentina Autiero stessa che da al pubblico qualche chiarimento in più: “È andata come doveva andare: siamo due persone con caratteri diversi. Inoltre lui era meno preso ed io lo ero di più, così la storia è finita. Sono cose che capitano. Io nella vita sono sempre pronta a rimettermi in gioco, che sia nel programma o meno”.

La dama ha una gran voglia di tornare, e presto riprenderà il suo posto nel parterre femminile. Non ci resta che seguire le dinamiche del programma di Uomini e Donne e vedere come va a finire.