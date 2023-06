Uomini e Donne, continua la faida tra Tina Cipollari ed Elio: ecco cosa ha deciso di fare il cavaliere

Quella andata in onda quest’anno è stata senza ombra di dubbio un’edizione di Uomini e Donne a dir poco movimentata. Nelle ultime settimane non sono di certo passate inosservate agli occhi dei telespettatori le continue e accese liti che hanno visto coinvolti Tina Cipollari e il cavaliere Elio. Nel corso delle ultime ore è emersa l’indiscrezione secondo cui l’imprenditore avrebbe deciso di sporgere denuncia contro l’opinionista. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa sta succedendo.

Guai in vista per Tina Cipollari? Non si ferma in queste ore il rumor secondo cui il cavaliere Elio Servo abbia deciso di sporgere denuncia contro l’opinionista del programma. Stando infatti a quanto emerso, le accese liti che si sono verificate nello studio di Uomini e Donne avrebbero spinto l’imprenditore ad agire contro l’opinionista.

A rendere pubblica la notizia è stato il portale ‘AnticipazioniTv’. Stando alle indiscrezioni, pare che Elio Servo si sarebbe già messo in contatto con i suoi legali per sporgere denuncia nei confronti di Tina Cipollari. Nonostante l’insistenza del rumor, c’è da dire che al momento la notizia è infondata in quanto non ancora confermata né smentita dai diretti interessati.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Tina Cipollari ed Elio Servo si esporranno su questa vicenda che sta tanto incuriosendo tutti gli amanti del gossip.

Uomini e Donne, Elio Servo contro Tina Cipollari: il cavaliere sarebbe pronto a sporgere denuncia contro l’opinionista

Tutti coloro che hanno seguito questa edizione di Uomini e Donne avranno sicuramente notato le accese liti di cui si sono resi protagonisti Elio Servo e Tina Cipollari. Tra i due sono volate parole a dir poco pesanti come ‘poco di buono’, ‘nullafacente’ e ‘farabutto’.

Per quanto riguarda Elio Servo, invece, il cavaliere ha rivolto all’opinionista di Uomini e Donne parole del tipo ‘ignorante’, ‘cafona’, ‘con la terza elementare’.