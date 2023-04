Uomini e Donne, il cavaliere Elio ha denunciato Tina Cipollari dopo la lite? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore il nome di Tina Cipollari è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle indiscrezioni pare che l’opinionista abbia ricevuto una denuncia dal cavaliere Elio dopo la furiosa lite che li ha visti coinvolti negli studi di Uomini e Donne. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Qualche giorno fa a Uomini e Donne è scoppiata una furiosa lite tra Tina Cipollari e il cavaliere Elio. Tutto è iniziato quando l’uomo ha dichiarato di volerci riprovare con Paola; proprio in quel momento la conversazione è stata interrotta dall’opinionista che ha detto la sua mandando su tutte le furie il cavaliere.

In seguito i toni della discussione si sono fatti sempre più accesi e Tina Cipollari ed Elio si sono resi protagonisti di un’accesa lite che ha costretto Maria De Filippi e Gianni Sperti ad intervenire per calmare le acque. In queste ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riguardo la decisione di Elio, che avrebbe querelato l’amata opinionista di Uomini e Donne.

La notizia è stata resa pubblica da ‘AnticipazioniTv.it’ e, stando alle indiscrezioni, pare che Tina Cipollari abbia ricevuto una diffida da parte dei legali del cavaliere. Nonostante l’insistenza delle voci in circolazione, c’è da dire che al momento si tratta di una notizia che non ha ancora trovato conferma.

Dunque non sappiamo ancora con certezza cosa sia veramente successo tra Tina Cipollari ed Elio dopo l’acceso litigio di cui si sono resi protagonisti. Non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne se ci saranno ulteriori aggiornamento in merito a questa vicenda tanto chiacchierata nelle ultime ore.