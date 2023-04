Uomini e Donne, Cristina Plevani contro Armando Incarnato: lo sfogo dell’ex gieffina contro il cavaliere non è passato inosservato

In questi ultimi giorni Armando Incarnato è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati dalle pagine dei giornali di cronaca rosa. Le polemiche in cui è stato coinvolto il cavaliere di Uomini e Donne hanno fatto sì che molti dei personaggi esprimessero la propria opinione nei suoi confronti. Tra le tante parole spese contro Armando Incarnato non sono passate inosservate quelle di Cristina Plevani che si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo contro il cavaliere.

Questo è sicuramente un periodo non facile per Armando Incarnato. Il cavaliere di Uomini e Donne in questi giorni si è ritrovato al centro di non poche polemiche iniziate quando la dama Aurora Tropea lo ha accusato di essere nel programma solo per le telecamere e di aver fatto dei provini per partecipare ad alcuni reality.

In seguito alla furia a cui Armando Incarnato si è lasciato andare proprio a Uomini e Donne, Maria De Filippi lo ha invitato al centro studio per chiarire la situazione. Questo sono le parole che il cavaliere ha rivolto alla padrona di casa:

É un periodo in cui io vengo messo in discussione su tanti aspetti…come papà…Non credo di meritarlo. E’ l’accumulo di tutto…Non è la domanda al Grande Fratello in sé per sé, è l’essere messo in discussione in qualsiasi posto io mi trovi nella mia vita. Vai a lavorare…perché tuo padre lavora lì. E io mi sono licenziato. Si è comprato la macchina, perché c’è quella situazione…e io me ne sono andato. Io ho sempre dimostrato con i fatti che posso fare a meno di tutto e tutti nella mia vita. Ma non della mia dignità. Quella non me la dovete toccare. Se questa sedia significa distruggere quella che è la dignità di una persona io me ne vado.

Uomini e Donne, Cristina Plevani contro Armando Incarnato

L’atteggiamento che Armando Incarnato ha avuto negli studi di Uomini e Donne non è per niente piaciuto a Cristina Plevani. L’ex gieffina si è infatti lasciata andare ad un duro sfogo contro il cavaliere, sul quale si è espressa con queste parole: