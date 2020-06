Uomini e Donne le novità del programma da settembre

Uomini e Donne, da settembre le novità del programma Tutte le novità del programma che partiranno a settembre

Maria De Filippi durante la quarantena ha adottato un modo alternativo per condurre Uomini e Donne, il programma che va in onda su Canale 5. Maria sembra aver deciso di rivoluzionare completamente il programma, soprattutto per quanto riguarda i protagonisti indiscussi, ovvero i Tronisti, che sono sempre stati amati e chiacchierati dai telespettatori.

La conduttrice ha dato un taglio netto al numero dei partecipanti ai due troni. Maria de Filippi ha capito che il Trono Classico di Uomini e Donne non funziona più e ha pensato a delle modifiche entusiasmanti per la prossima edizione. IlFattoQuotidiano ci ha anticipato che Maria De Filippi ha deciso di unire il Trono Classico al Trono Over.

La presenza di Giovanna Abate, in queste ultime settimane nel Trono Over, ha portato dei successi in termini di share e di ascolti TV. I tronisti venivano chiamati al centro dello studio insieme ai protagonisti del Trono Over. Tanto che Maria ha deciso di togliere i troni e a partire dall’edizione 2020/21 i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico saranno uniti nello studio costruendo un programma compatto.

Così il programma Uomini e Donne da settembre sarà rivoluzionato del tutto, avendo un mix di vicende senza più registrazioni separate. Infatti è da anni che il programma viene condotto sempre nella stessa modalità, tanto che all’annuncio di questa notizia tutto il pubblico è rimasto sconvolto.

Questa indiscrezione arriva anche dalla pagina Instagram di “Notizieued” che ha dichiarato: “Il trono classico è stato eliminato. Per meglio dire è stato mischiato col trono over, esattamente come tutte le puntate che abbiamo visto nell’ultimo periodo. Proprio come quando erano protagonisti Giovanna Abate e i suoi corteggiatori”.

Tina Cipollari e Gianni Speri, i due opinionisti di Uomini e Donne, sono quasi certamente confermati per l’edizione. Maria De Filippi ha pensato di dare così una svolta al programma e di non basare tutto sul business.