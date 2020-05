Trono Over, ecco chi è Nicola Vivarelli, corteggiatore di Gemma Galgani Finalmente conosciamo Sirius, Nicola Vivarelli, ma che sappiamo di lui? ecco alcune interessanti novità

Come sappiamo Gemma Galgani durante questo periodo di quarantena sta ricevendo avances da alcuni corteggiatori misteriosi. Uno di questi in particolare aveva attirato l’attenzione degli spettatori di Uomini e Donne. Parliamo di Sirius, il corteggiatore segreto più giovane.

Infatti Sirius ha soltanto 26 anni, c’è una bella differenza di età tra lui e la dama del trono over. La cosa ovviamente ha attirato addosso a Gemma non poche critiche, soprattutto da parte dell’opinionista Tina Cipoari. Finalmente però Sirius ha deciso di mostrare la sua identità e di uscire allo scoperto.

Si chiama Nicola Vivarelli, il misterioso ragazzo che nella versione del trono “Corteggia con le parole” si era presentato come Sirius. Ma Nicola Vivarelli in TV non ha detto tutto di sé.

Ha raccontato, infatti, di essere terzo ufficiale della marina mercantile, ma non ha parlato della sua iscrizione ad un’agenzia di modelli e influencer. Tutto ciò è facilmente verificabile tramite il suo profilo Instagram.

Infatti è lui stesso che, nella suo profilo privato, si descrive come modello e indica anche il contatto dell’agenzia a cui fa riferimento. Nicola Vivarelli, nel corteggiamento a Gemma Galgani, ammette di non aver mai intrapreso storie con donne più grandi di lui.

Gemma Galgani non si mostra affatto sconvolta, ma dice di voler continuare a frequentare il giovane in quanto “Più maturo di lei”, almeno sotto il profilo caratteriale. Ovviamente chi non è assolutamente favorevole a questa conoscenza è Tina Cipollari.

L’opinionista non crede alle intenzioni di Sirius e non risparmia parole severe nei confronti di Gemma: “Potresti essere sua nonna!”. Un tentativo, mal riuscito quello della Cipollari di distogliere la dama dalle attenzioni del giovane Nicola.

Anche Gianni Sperti, l’altro opinionista, non è molto convinto sul fatto che la relazione tra i due possa funzionare. Infatti chiede loro a bruciapelo: “Avete pensato alla fase successiva della vostra conoscenza?”. L’allusione è ovviamente a quando il corteggiamento si trasformerà in un rapporto fisico e concreto, con tutte le difficoltà che una situazione come quella di Gemma Galgani e Nicola può portare.