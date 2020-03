Uomini e Donne: Daniele Dal Moro intervista le sue corteggiatrici per capire chi tenere in studio Nello studio di Uomini e Donne, Daniele Dal Moro decide di conoscere le sue corteggiatrici facendo loro dei colloqui e, dopo, decide se tenerle o meno

Daniele Dal Moro, particolare tronista di questa edizione di Uomini e Donne, intervista in pochi minuti le corteggiatrici che scendono per lui e che tentano di portarselo a casa. Questo per decidere se tenerle o meno all’interno della trasmissione. Questo suo modo di fare, spesso, mette in difficoltà le ragazze che gli si presentano davanti.

Cerca di metterle a disagio in tutti i modi le corteggiatrici che si presentano in trasmissione per lui, il tutto per vedere se riescono a reggere il suo atteggiamento. Daniele Dal Moro fa questo creando delle situazioni un po’ particolari e difficoltose, come quelle create in queste intervise: far struccare le ragazze, farle pulire o vedere come reagiscono alle sue provocazioni. Tra tutto, ha fatto pesare le ragazze e ha dato anche loro un voto e questo, comunque, è anche molto pesante per alcune ragazze.

Questo atteggiamente irriverente, che ha sollevato molte critiche, risulta alle volte molto spossante per le ragazze che arrivano lì e, tra le altre cose, alza molte critiche da parte degli altri tronisti. Vediamo, portatori di queste critiche, in particolare Carlo Pietropoli e la nuova tronista Giovanna Abate, entrata da poco in trasmissione.

A causa dei commenti della ragazza, si è aperto un acceso diverbio tra Daniele Dal Moro e Giovanna Abate. La ragazza critica aspramente non solo il tronista, ma tutte le ragazze che scendono per lui. Infatti, la ragazza sostiene che le corteggiatrici non debbano essere troppo accondiscendenti con lui poichè questo atteggiamento lo incoraggia in questo suo modo di fare. Tra l’altro, questo suo carattere risulta per lei decisamente maleducato e poco rispettoso per le ragazze che vanno a conoscerlo.

Daniele Dal Moro, però, continua per la sua strada e per il suo obiettivo. Dopo questi piccoli colloqui di 15 minuti l’uno, lui in studio, a bruciapelo, dice alle ragazze con le quali ha passato se le tiene o meno. Veramente molto lapidario il metodo utilizzato da Daniele Dal Moro per conoscrere le ragazze.