Uomini e Donne, Desdemona Balzano pronta a convolare a nozze: l’annuncio

Nel corso delle ultime ore il nome di Desdemona Balzano è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. L’ex dama di Uomini e Donne, si è infatti resa protagonista di un annuncio che sta facendo il giro del web. Desdemona è infatti pronta a convolare a nozze con un noto ex cavaliere del programma.

Tutti coloro che seguono Uomini e Donne ricorderanno la vicenda in cui è stata coinvolta Desdemona Balzano. L’ex dama del programma di Maria De Filippi è stata allontanata dalla stessa conduttrice dopo aver scoperto i secondi fini legati alla sua presenza nel programma.

A distanza di qualche mese, l’ex dama è tornata a far parlare di sé. Come già anticipato, Desdemona Balzano ha rivelato che presto convolerà a nozze con Giuseppe. La coppia ha dato l’annuncio in un’intervista rilasciata a ‘Fralof’ ed ha rivelato che la proposta di matrimonio è arrivata nel giorno del compleanno di Desdemona:

Ce lo eravamo detti tante volte perché non siamo più giovanissimi. Però quando senti che è la persona giusta tutto cambia.

In seguito, l’ex dama di Uomini e Donne ha spiegato che cosa l’ha colpita del cavaliere Giuseppe. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Mi ha colpito il carattere. È un uomo dolcissimo, una persona per bene. Mi ha saputo aspettare.

Giuseppe, invece, si è espresso in merito all’ex dama di Uomini e Donne con queste parole:

È una donna fuori dal comune. Non è solo bella fuori ma è tanto bella dentro.

Uomini e Donne, Desdemona Balzano parla della sua partecipazione al programma: “Esperienza difficile”

Nell’intervista rilasciata a ‘Fralof’ Desdemona Balzano ha poi rivelato alcuni retroscena legati alla sua partecipazione a Uomini e Donne: