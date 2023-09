Uomini e Donne, Diego Daddi rompe il silenzio sulla crisi con Elga Enardu: “Mi impegnerò affinché tutto si risolva”

In questi ultimi giorni i nomi di Diego Daddi ed Elga Enardu stanno occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. I due ex protagonisti di Uomini e Donne stiano affrontando un periodo di grande crisi e, dopo le parole di Elga, Diego ha deciso di rompere il silenzio e di svelare come stanno le cose. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Queste sono state le parole che Elga Enardu ha rilasciato sulla sua pagina Instagram nella giornata di ieri:

Buongiorno, leggermente sconvolta… ma forte. Sono appena tornata a casa, con Giulio e con Toy. La mia unica famiglia. Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi. Prometto a me stessa, alla mia famiglia, che mi ama smisuratamente e a tutti voi di non mollare mai. In voi e nella mia forza troverò il coraggio di non lasciarmi andare nemmeno un secondo allo sconforto e alla malinconia. Perché davanti al dolore si può scegliere di lasciarsi andare (comodo) o di reagire (forza).

Qualche ora fa Diego Daddi ha deciso di rompere il silenzio e di commentare quanto successo di recente. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha condiviso due Instagram Story che stanno facendo molto chiacchierare. Questo è quanto dichiarato da Diego:

Non avrei voluto scrivervi perché questo momento è davvero difficile. Ma non si può stare indifferente a tutto il vostro affetto e supporto. Vi ringrazio e vi prometto che mi impegnerò affinché tutto si risolva. Ciò che desidero più di tutto.

Infine, concludendo, Diego ha poi aggiunto:

Purtroppo a volte non è possibile scegliere il momento in cui combattere, possiamo solo farlo con coraggio quando ci viene chiesto.

Al momento non sappiamo il motivo scatenante la crisi tra Diego Daddi ed Elga Enardu. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se emergeranno ulteriori dettagli a riguardo.