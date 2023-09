Uomini e Donne, Elga Enardu e Diego Daddi si sono lasciati: “Riparto col cuore a pezzi”

Nel corso delle ultime ore Elga Enardu e Diego Daddi stanno facendo molto chiacchierare. I nomi degli ex protagonisti di Uomini e Donne stanno occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di gossip per via di un rumor che ha attirato l’attenzione di tutti i loro fan. Pare infatti che Elga e Diego si siano lasciati. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Sembrava procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Elga Enardu e Diego Daddi. Ricordiamo che la coppia si è conosciuta all’interno degli studi di Uomini e Donne e, come già anticipato, nel corso delle ultime ore i due stanno facendo molto chiacchierare.

Stando a quanto reso pubblico dalla sorella di Serena Enardu, pare che la relazione tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne sia giunta al capolinea. Al momento la notizia va presa con le pinze in quanto i due non si sono ancora esposti in merito a questa vicenda tanto chiacchierata. Le parole che Elga Enardu ha condiviso sulla sua pagina Instagram, però, non lascerebbero alcun dubbio:

Buongiorno, leggermente sconvolta… ma forte. Sono appena tornata a casa, con Giulio e con Toy. La mia unica famiglia.

Ma non è finita qui. In una Instagram Story Elga Enardu ha condiviso uno scatto che ritrae delle valigie e l’immagine in questione è stata accompagnata dalla seguente didascalia:

Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi. Prometto a me stessa, alla mia famiglia, che mi ama smisuratamente e a tutti voi di non mollare mai. In voi e nella mia forza troverò il coraggio di non lasciarmi andare nemmeno un secondo allo sconforto e alla malinconia. Perché davanti al dolore si può scegliere di lasciarsi andare (comodo) o di reagire (forza).

Al momento non ci è dato sapere cosa sia davvero successo tra Elga e Diego. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se la coppia romperà il silenzio e svelerà ulteriori dettagli in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.