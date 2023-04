Uomini e Donne, Diego Tavani coinvolto in un incidente stradale: come sta l’ex cavaliere

Nel corso delle ultime ore il nome di Diego Tavani è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha infatti rivelato di essere stato coinvolto in un drammatico incidente stradale. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato e quali sono le sue condizioni di salute.

Grande paura per Diego Tavani. Come da lui stesso rivelato, qualche ora fa l’ex cavaliere di Uomini e Donne è rimasto vittima di un drammatico incidente stradale. La notizia è stata resa pubblica dal diretto interessato tramite alcune Instagram Stories ed ha mandato in apprensione non solo i fan, ma anche gli amici e i famigliari dell’ex cavaliere.

Queste sono state le parole di Diego Tavani riguardo l’incidente subìto:

Questa notte… Due fari… lo stritolio delle gomme… Un rumore forte… Il buio. E poi il miracolo. Guardi su e capisci che qualcuno, per centimetri, ti ha salvato. Grazie vita perché a parte i dolori che sento addosso… Ancora posso vedere mio figlio crescere.

Inutile dire che la notizia dell’incidente di cui l’ex cavaliere di Uomini e Donne è rimasto vittima ha scosso tutte le persone a lui vicine. Nonostante la drammaticità della situazione, pare che le condizioni di Diego Tavani siano buone. Pare infatti che l’ex protagonista del programma di Maria De Filippi stia bene e che tutto sembra essere andato per il meglio.

Al momento l’ex cavaliere non ha rivelato i retroscena del drammatico incidente stradale in cui è stato coinvolto. Dunque, per ora, non si conosce la dinamica di quanto accaduto. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Diego rivelerà ulteriori dettagli riguardo il drammatico incidente subìto.