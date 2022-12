Uomini e Donne, Diego Tavani e Aneta Buchtova si sono lasciati: l’annuncio social

Nel corso delle ultime ore i nomi di Diego Tavani e Aneta Buchtova stanno occupando le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando a quanto emerso, pare che Diego e Aneta abbiano deciso di mettere fine alla loro relazione. Ad annunciare la notizia è stata l’ex dama sulla sua pagina social. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Diego Tavani e Aneta Buchtova non sono più una coppia. Qualche giorno fa l’ex dama del programma di Maria De Filippi ha raccontato sulla sua pagina social che il suo ex compagno le avrebbe chiesto una pausa di riflessione. Una richiesta a cui Aneta non ha creduto . Da qui, dunque, la decisione di mettere la parola fine alla loro storia.

A riguardo, queste sono state le sue parole:

Ciao a tutti, visto l’affetto che mi avete sempre dimostrato, dato probabilmente anche per il mio modo di essere stata sempre sincera e trasparente, mi sento di dirvi che la storia con Diego è giunta al termine.

E, continuando, l’ex dama di Uomini e Donne ha aggiunto:

Quella che lui mi dichiarava come una pausa di riflessione a cui non ho mai creduto, si è rivelata purtroppo un modo poco maturo e privo di confronto che mi porta a considerare definitivamente chiusa la nostra storia.

Per quanto riguardo Diego, invece, c’è da dire che l’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi ha deciso di mantenere il silenzio e di non esporsi riguardo questa vicenda tanto chiacchierata in questi giorni.

Non ci resta che attendere la fine delle festività natalizie per scoprire se Diego Tavani e Aneta Buchtova torneranno nello studio di Uomini e Donne, dove tutto è cominciato, per raccontare cosa sia successo nel dettaglio. Come si esporrà Diego a riguardo? Non ci resta che scoprirlo nei prossimi giorni.