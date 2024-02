Uomini e Donne, Diego Tavani torna nel programma: l’anticipazione

Nel corso delle ultime ore una clamorosa indiscrezione è emersa su Uomini e Donne. Stando infatti a quanto circola sul web, pare che Diego Tavani, ex protagonista del programma di Maria De Filippi, sia tornato nel programma per trovare di nuovo l’amore. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa anticipazione che sta facendo chiacchierare non poco il web.

Tutti coloro che seguono Uomini e Donne non possono non ricordare Diego Tavani, ex protagonista del parterre maschile. Ricordiamo che l’ex cavaliere è uscito dal programma prodotto e condotto da Maria De Filippi con Aneta Bucthova. Purtroppo però la storia con l’ex dama è naufragata e Diego ha deciso di tornare nel programma per trovare di nuovo l’amore.

Al momento si tratta di un’anticipazione che ha catturato l’attenzione di tutti i fedeli telespettatori del programma. Molti, infatti, non escludono che l’ex cavaliere torni per corteggiare Ida Platano. Sono molti coloro che hanno commentato il trono di Ida dopo l’eliminazione di Mario. Tra le tante parole scritte possiamo leggere:

Dopo Riccardo, Ida ha avuto un parterre di sfigati: Alessandro manco sa parlare, Mario un manipolatore, Sergio falso, questo viscido, il prossimo? Ma cavoli, non è pure un’adolescente da non capire chi ha davanti.

Oppure:

La prima esterna e tutti sti baci. Qui va bene però? E Mario deve stare zitto mentre lei fa uno show sopra segnalazioni e parole senza prove?

E ancora:

Mamma mia stanno tutti a problemi questi corteggiatori! Mario il manipolatore, Pierpaolo il rattuso, Sergio fintissimo! E che uallera!

Sono molti coloro i quali pensano che il ritorno di Diego rappresenti per il cavaliere un’occasione per corteggiare Ida. Al momento si tratta solamente di rumors non ancora confermati né smentiti. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire cosa succederà tra i due ex protagonisti di uno dei programmi più amati di sempre.