Uomini e Donne, è crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza? Una segnalazione choc svelerebbe il motivo

Ida Platano e Alessandro Vicinanza ancora una volta sotto i riflettori. Nel corso delle ultime ore i nomi dei due ex protagonisti di Uomini e Donne sono finiti al centro dei riflettori per via di alcune voci che, seppur non confermate, stanno diventando sempre più insistenti. Pare infatti che tra Ida e Alessandro ci sia una profonda crisi in corso.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono in crisi? Nonostante i due non abbiano ancora rotto il silenzio a riguardo, le voci sui due ex protagonisti di Uomini e Donne stanno diventando sempre più insistenti. A rendere pubblico il gossip è stata Deianira Marzano che ha ricevuto una segnalazione riguardo la coppia:

Maretta tra Alessandro e Ida, ma non lo dicono. Voci di paese.

Ma i rumors su Ida e Alessandro non sono finiti qui. L’esperta di gossip ha poi ricevuto un’altra segnalazione che svelerebbe il motivo per cui i due ex protagonisti di Uomini e Donne sarebbero in crisi. Queste sono state le parole di un utente:

Mia sorella lavora nel suo salone. Pare che lei abbia trovato dei messaggi di una ragazza, dove lui l’ha invitata a partire un fine settimana, mentre a lei diceva che era a una riunione di lavoro e doveva assentarsi.

Al momento, nonostante il gossip in questione, la coppia ha deciso di rimanere in silenzio e di non confermare né smentire i rumors che stanno circolando in questi giorni.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Ida e Alessandro romperanno il silenzio e faranno chiarezza in merito a quanto sta succedendo nelle loro vite. Sono molti coloro che non vedono l’ora di saperne di più su questa vicenda.